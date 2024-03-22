Aydın son seçim anketi: Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında kıyasıya rekabet

31 Mart yerel seçimlerine 9 gün kala Aydın'dan son anket sonuçları geldi. ORC'nin anket sonucuna göre AK Parti adayı Mustafa Savaş yüzde 41.9'la ilk sırada yer alırken CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu'nun yüzde 41.1 oy ile ikinci sırada yer alıyor.

Yerel seçimlere artık çok az bir zaman kaldı. Siyaset gündemi her geçen gün daha da hareketlenirken, seçim anket sonuçları da merak konusu oluyor.

ORC Araştırma, son anket sonuçlarını resmi hesaplarından paylaştı.

17 -19 Mart tarihleri arasında, Aydın'da 2900 katılımcı ile yapılan anket sonuçlarını yayınlayan ORC, şu verileri paylaştı:

AYDIN SON SEÇİM ANKETİ

AK PARTİ - MUSTAFA SAVAŞ - YÜZDE 41.9

CHP - ÖZLEM ÇERÇİOĞLU - YÜZDE 41.1

İYİ PARTİ - ÖZER KAYALI - YÜZDE 6.4

DEM PARTİ - ZOZAN KOÇ - YÜZDE 3.9

ZAFER PARTİSİ - MUHARREM DEMİRBİLEK - YÜZDE 2.8

YENİDEN REFAH PARTİSİ - SERDAL BULUT - YÜZDE 1.7

DİĞER - YÜZDE 2.2

(17-19 Mart 2024 tarihleri arasında, 2900 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle)

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