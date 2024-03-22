Son anket Bursa'dan! Büyükşehir ve 4 ilçede son durum ne?

ORC Araştırma, Bursa seçimlerine ilişkin son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara büyükşehir ve 4 ilçede kimleri destekleyeceği soruldu. Bursa Büyükşehir için olan yarışta AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, CHP'li rakibi Mustafa Bozbey'e yüzde 3.1 oranında fark attı. İşte Nilüfer, İnegöl, Mudanya ve İznik ilçelerinde son durum.

Türkiye seçimlere giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise ORC Araştırma'dan geldi.

AK PARTİ BURSA'DA İPİ GÖĞÜSLEDİ

17-20 Mart tarihleri arasında Bursa'da yapılan ankette "Bursa Büyükşehir Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 41,6'sı AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş'ı seçerken, yüzde 38,5'i ise CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'i tercih etti. Böylece AK Parti ve CHP'li adayların arasında yüzde 3,1'lik fark oluştu.

SAADET'İN ADAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Saadet Partisi'nin adayı Sedat Yalçın yüzde 6,2 ile üçüncü olurken, İYİ Parti'nin adayı Selçuk Türkoğlu yüzde 3,9 ile dördüncü, Zafer Partisi'nin adayı Bayram Kazancı yüzde 2,7 ile beşinci, DEM Parti'nin adayı İhsan Seylan ise yüzde 2,2 ile altıncı oldu.

NİLÜFER, İNEGÖL, MUDANYA VE İZNİK'TE SON DURUM NE?

ORC Araştırma ayrıca Bursa'nın Nilüfer, İnegöl, Mudanya ve İznik ilçelerinde de bir anket gerçekleştirdi. Yapılan anketlere göre İznik'te yüzde 35.1 ile Yeniden Refah'ın adayı Zeynel Abidin Turan yarışı önde tamamladı. Mudanya'da yüzde 36,1 ile CHP'nin adayı Deniz Dalgıç, İnegöl'de yüzde 53,1 ile AK Parti'nin adayı Alper Taban, Nilüfer'de ise yüzde 47,8 ile CHP'nin adayı Şadi Yazıcı birinci oldu.

İZNİK

YENİDEN REFAH - ZEYNEL ABİDİN TURAN - YÜZDE 35.1

AK PARTİ - KAĞAN MEHMET USTA - YÜZDE 31.7

CHP - AYDIN ÖZER - YÜZDE 15.9

İYİ PARTİ - MUSTAFA KÜÇÜK - YÜZDE 13.8

DİĞER - YÜZDE 3.5

(17-20 Mart tarihleri arasında, 1150 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle)

MUDANYA

CHP - DENİZ DALGIÇ - YÜZDE 36.1

AK PARTİ - GÖKHAN DİNCER - YÜZDE 34.9

İYİ PARTİ - EROL DEMİRHİSAR - YÜZDE 13.5

ZAFER PARTİSİ - M. LEVENT SEVİK - YÜZDE 5.2

YENİDEN REFAH PARTİSİ - B. MEVLÜT COŞKUN - YÜZDE 3.5

DİĞER - YÜZDE 6.8

(17-20 Mart tarihleri arasında, 1350 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle)

İNEGÖL

AK PARTİ - ALPER TABAN - YÜZDE 53.1

CHP - ALİ DOĞAN - YÜZDE 17.4

YENİDEN REFAH PARTİSİ - MEHMET KAYGUSUZ - YÜZDE 13.6

SAADET PARTİSİ - HASAN EROĞLU - SAADET PARTİSİ - YÜZDE 6.5

İYİ PARTİ - SEVDA ÖZCAN - YÜZDE 5.2

DİĞER - YÜZDE 4.2

(17-20 Mart tarihleri arasında, 1290 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle)

NİLÜFER

CHP - ŞADİ ÖZDEMİR - YÜZDE 47.8

AK PARTİ - CELİL ÇOLAK - YÜZDE 36

İYİ PARTİ - ÖZGÜR ŞİMŞEK - YÜZDE 4.7

ZAFER PARTİSİ - IŞIL ESGİN - YÜZDE 3.8

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Z. CANDAN ALBAYRAK - YÜZDE 3.5

DİĞER - YÜZDE 4.2

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/secim