Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! "Gizli tanık" soruşturmasında 7 tahliye, tutuklu kalmadı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Serçelik'in firarına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7 tutuklu tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Davada yeni bir gelişme yaşandı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 11 sanık yargılanıyordu. Soruşturmaya ilişkin bugün dikkat çeken bir karar alındı.
Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Serçelik
TUTUKLU SANIK KALMADI
Mahkeme aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 7 tutuklu sanık için tahliye kararı verdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi