Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! "Gizli tanık" soruşturmasında 7 tahliye, tutuklu kalmadı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme:

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Serçelik'in firarına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7 tutuklu tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

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