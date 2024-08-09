Bakan Ersoy, 'pasaport sayfası'nı eleştirenlere tavsiye verdi: 'Kaşe vurdurmayın' derseniz vurmazlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yurt dışı çıkışları için harç pulu ücretinin artırılmasını değerlendirdi, pasaport sayfalarının az olmasına yönelik şikayetlere de kendi çözümünü sundu. "Aklınızda olsun çıkış yaparken 'Kaşe vurmayın' derseniz vurmuyorlar" diyen Ersoy, "Yurt dışı polisi de vurmuyor, çıkarken de vurmayabilirsiniz. Sistemden okuttuğu zaman siz uyarırsanız kaşeyi vurmadan geçersiniz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Now Haber'de soruları cevapladı.

"KAŞE VURMAYIN' DERSENİZ VURMUYORLAR"

Yurt dışı çıkışları için harç pulu ücretinin artırılması, pasaport sayfalarının az olmasına yönelik şikayetlere de değinen Ersoy, "Pasaportlar için benim tavsiyem şöyle, çıkış yaparken 'Kaşe vurmayın' derseniz vurmuyorlar. Aklınızda olsun. Yurt dışı polisi de vurmuyor, çıkarken de vurmayabilirsiniz. Sistemden okuttuğu zaman siz uyarırsanız kaşeyi vurmadan geçersiniz. Yani pasaportlarda yeterince sayfa var aslında." ifadesini kullandı.

VİZE BAŞVURULARINDAKİ SIKINTILAR

Schengen vizesi başvurularındaki sıkıntılara ilişkin soru üzerine Ersoy, vize konusunun bütün dünyada büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Özellikle Kovid-19'dan sonra. Çok ciddi bir gecikmiş talep kayması da oldu. Ülkeler bununla ilgili birçok başvuru sistemlerini özelleştiriyorlar, geliştiriyorlar. İnşallah kısa bir şekilde çözülür. Dışişleri Bakanlığı yoğun bir temas içinde. Ülke bazında konuşuyorlar en çok talebin olduğu ülkelerle ilgili. Mesela Yunanistan bir adım attı. Bu, ülke için de faydalı oluyor. Bizden turist akışında ciddi bir artış oldu. Ne kadar pratikleşirse, ne kadar kolaylaşırsa Türkiye'den turist akışında da o kadar ciddi bir artış olur." diye konuştu.