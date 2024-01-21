Bakan Fidan, Filistin konulu toplantı için ABD'ye gitti

21 Ocak 2024 23:32 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 23:32

Türkiye, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı ve her geçen dün dozunu artırarak sürdürdüğü zulmün sona ermesi için diplomatik temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oluyor.

BAKAN FİDAN ANKARA'DAN AYRILDI

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, toplantıya katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapacağının öngörüldüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."