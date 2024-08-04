Bakan Uraloğlu, Tokat Niksar kara yolu projesini değerlendirdi: Artık işin önünde engel yok

Tokat-Niksar kara yolu projesiyle ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 550 milyon TL tasarruf sağlayacağını söyledi. Projenin 'çevreci' olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı." ifadelerini kullandı.

Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yolun 49 kilometrelik kesiminin halihazırda 35 kilometrelik bölümünü bitirerek vatandaşların kullanımına açtıklarını dile getiren Uraloğlu, kalan 14 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, "Burada duvarlarından menfezlerine kadar büyük sanat yapıları var. 1440 metrelik çift tüp tünel var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 292 metre uzunluğunda olan 3 köprü var. 101 metre uzunluğunda, devam eden çift köprü var. 53 metrelik uzunluğunda da ayrıca bir köprü söz konusu. Projede 19 adet de hemzemin kavşak ve köprülü kavşak bulunmaktadır." diye konuştu.

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"ÇÖZMEMİZ GEREKEN BİR PROBLEM KALMADI"

Burada incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. Yine vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı. Yani taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Burayı ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitirelim istiyoruz.

Burada bu projeyi bitirdiğimiz zaman; zamandan, akaryakıttan birçok alanda tasarruf etmiş olacağız ve yine buradaki 40 dakikalık ulaşım süresini 25 dakikaya indirmiş olacağız. Yıllık 550 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım şehri olan, tarih ve kültür şehri olan Tokat’ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçeceğiz” dedi.

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Uraloğlu, proje bittiğinde zamandan ve akaryakıttan tasarruf edileceğini belirterek, "Yaklaşık 40 dakikalık süreyi 25 dakikaya bu kesimde indirmiş olacağız. Projeyi bitirdiğimizde yaklaşık 550 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçerek, burada çevreci bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Tasarruf tedbirlerinin, yola ayrılacak ödeneği etkilemediğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Eğer burada süreci doğru yönetebilirsek, inşallah yöneteceğiz, Tokat-Niksar arasını 2026'nın sonunda veya sonuna kalmadan bitirmektir hedefimiz. O anlamda tasarruf tedbirleri kapsamında bazen bir kafa karışıklığı da olabiliyor. Bu projemiz yüzde 75'in üzerine gelmiş durumdadır. Dolayısıyla tam da bu anlamda tasarruf tedbirleri çerçevesinde bizim destekleyeceğimiz projedir."

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.