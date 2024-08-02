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Batman'da cezaevinde kavga! 5 mahkum yaralı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Kavga sonucu 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ 

İhbar üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edilirken, infaz koruma memurları ve jandarma, olaya müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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