Düzce'de serinlemek için Uğur Suyu'na giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra suda kayboldu. 15 dakika sonra bilinci kapalı halde babası tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin 20 dakikalık kalp masajı sonrasında yeniden hayata döndü.

Düzce Belediyesi su regülatörlerinin yer aldığı Uğur Suyu'nda serinlemek amacıyla suya giren 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin 20 dakikalık kalp masajı ile hayata döndü.

Olay, Beyköy Kaledibi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Düzce Belediyesi su regülatörlerinde serinlemek için suya giren çocuklardan V.D.Y. (14), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çocuğunun suda kaybolduğunu gören baba S.Y., oğlunu bulmak amacıyla suya girdi. Baba, oğlu V.D.Y.’yi yaklaşık 15 dakikalık arama çalışmalarının sonrasında sudan baygın şekilde çıkardı. İhbar sonrasında olay yerine giden sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğa müdahale ederek yaklaşık 20 dakika süresince kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında çocuk tekrar hayata döndürüldü. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen V.D.Y. tedavi altına alındı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Olayla alakalı olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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