CHP'nin Esenyurt'taki adayı Ahmet Özer mi olacak? İşte son kulis bilgileri

Yerel seçimlere günler kala CHP'deki aday tartışmaları bitmedi. Krizin yaşandığı ilçelerden Esenyurt'ta CHP'nin kimi aday göstereceği henüz netleşmezken, gazeteci Tolgahan Erdoğan edindiği bilgileri TGRT canlı yayınında paylaştı. Esenyurt'ta CHP-DEM Parti iş birliğine değinen Erdoğan, dün ismi anons edilmeyen Ali Gökmen yerine Prof. Dr. Ahmet Özer'in aday gösterileceğini söyledi. Erdoğan, Ahmet Özer'in basına yansıyan 'Kürt devleti kurulmalı' yönündeki açıklamalarını değerlendirdi ve kayyım tehlikesine dikkat çekti.

31 Mart’taki yerel seçimlere 40 gün kala siyasi rekabet de tam gaz devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP’nin birçok bölgede aday gösterdiği isimler tartışma konusu olurken, bazı yerlerde ise bilinmezlikler sürüyor. Belirsizliğin sürdüğü İstanbul’un Esenyurt ilçesinde CHP adayı Ali Gökmen’in ismi dün gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında anons edilmemişti.

Gelişmelerin ardından CHP’nin Esenyurt adayının kim olacağı da merak konusu oldu.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, TGRT Haber canlı yayınında, edindiği bilgileri paylaştı. CHP’nin Esenyurt’ta DEM Partisi ile iş birliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, “Buradaki denklemlerde sürprizler olabilir” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“ALİ GÖKMEN YERİNE AHMET ÖZER’İN İSMİ GEÇİYOR”

“Esenyurt’ta Ali Gökmen ismi çok öne geçti hatta adaylaştırıldı. Son dakikada Ali Gökmen isminin geri çekildiğini duyurdular. Şu an yapılan görüşmelerde Prof. Dr. Ahmet Özer ismi geçiyor. Ahmet Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı. Kendisi Vanlı, Esenyurt’ta olan bir isim. Aynı zamanda DEM Partisinin desteklediği bir isim. DEM Parti ile CHP arasında ‘kent uzlaşısı’ kapsamında dile getiriyorlar. Adaylığı konusunda kabul söz konusu. Ahmet Özer tepki çeken de bir isim. Kendisinin Rudaw’a verdiği beyanatta, ‘Kürt devletinin kurulması’ beyanatı vardı.

GÜRSEL TEKİN’İN ADI GEÇTİ AMA…

Esenyurt’ta bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanıyor. DEM Parti’nin burada aday çıkarmadığı kesinleşti diyebiliriz. Esenyurt’ta Kars-Ardahan grubu çok ön planda. Gürsel Tekin ismini dile getirdiler ama Tekin kendisine bir teklif gelmediğini dile getirdi.

Buradaki denklemlerde bir sürpriz olabilir. Esenyurtta Kars-Ardahanlı bir aday var, Memleket Partisi’nin aday gösterdiği Tanju Bey var. Kars-Ardahan grupları arasında bu isimler öne çıkmış durumda. Esenyurt’ta dengeler karışık diyebiliriz. AK Parti-Memleket Partisi ve CHP arasında büyük bir yarış olacak gibi görünüyor.

Ahmet Özer

(Ahmet Özer’in ‘Devlet kurmak Kürtler’in hakkı’ açıklaması) Ahmet Bey’in söylemleri çok ciddi. Ekrem İmamoğlu’na yakın zamanda danışman olmuştu. Özellikle Rudaw Kürt siyaseti açısından önemli bir yayın kuruluşu. Açıklamaları da çok keskin ve net. Bu anlamda Esenyurt’ta bu endişeleri de taşıyor seçmen. Yarın Esenyurt’ta da bir kayyım atanır mı? Tabi ki bir terör ilişkisi vs. saptanması durumunda muhtemeller arasında. Seçmen de bir endişe taşıyor. Sahada dengeler değişti. Her ne kadar DEM Parti destek veriyor olsa da AK Parti adayı ve Memleket Partisi adayı arasında çok ciddi bir rekabet olacağını düşünüyorum.”