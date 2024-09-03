Çocukların eğlencesi faciayla sonuçlanıyordu! Devriye gezen polisler hızır gibi yetişti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Elazığ'da süs havuzuna giren 3 çocuğun eğlencesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar devriye gezen polisler tarafından kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, dün Kültürpark'ta devriye görevi sırasında civardaki bir süs havuzunda 3 çocuğun çırpındığını fark etti.
Suya atlayan 2 polis, biri down sendromlu 3 çocuğu sudan çıkardı.
Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı