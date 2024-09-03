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Çocukların eğlencesi faciayla sonuçlanıyordu! Devriye gezen polisler hızır gibi yetişti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da süs havuzuna giren 3 çocuğun eğlencesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar devriye gezen polisler tarafından kurtarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, dün Kültürpark'ta devriye görevi sırasında civardaki bir süs havuzunda 3 çocuğun çırpındığını fark etti.

Suya atlayan 2 polis, biri down sendromlu 3 çocuğu sudan çıkardı.

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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