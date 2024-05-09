Çok sayıda vatandaşın kâbusu olmuşlardı... Fahri Trafik Müfettişliği düzenlemesi yayımlandı

Son dönemde birçok vatandaşın canını yakan Fahri Trafik Müfettişleri ile ilgili yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Fahri Trafik Müfettişleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 70 yaş sınırının geldiği Fahri Trafik Müfettişlerinin keyfi ceza yazmaları ya da bir yıl boyunca işlem yapmamaları durumunda görevleri son bulacak.

Son dönemde birçok kişi Fahri Trafik Müfettişlerinin yazdığı trafik cezalarıyla hayatının şokunu yaşıyordu. Çeşitli nedenlerle ceza kesilen vatandaşların isyanı son aylarda defalarca haber olmuştu. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların bu tepkisine sessiz kalmadı.

Bakanlık, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te güncelleme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Fahri Trafik Müfettişi görevine seçilecek kişiler için belirli kriterler şart koşulacak.

70 YAŞ SINIRI GELDİ, HER İHLALE CEZA YAZAMAYACAKLAR

Belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak olan adaylar, eğitim programlarına katılmamaları durumunda Fahri Trafik Müfettişi kimliğini alamayacak.

Yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olan adaylar eğitime katılmış sayılacak. Herhangi bir toplantıya katılmayan adayların, tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.

70 yaşından gün alan kişiler Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

CEZA YAZMAZSA YA DA KEYFİ CEZA YAZARSA...

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl boyunca kural ihlal, trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen, eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan Fahri Trafik Müfettişlerinin görevleri sonlandırılabilecek.

Düzenlemede ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

İlgili Haberler Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza iptal edildi

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NE YAPAR?

1997 yılından beri Türkiye'de uygulanan yöntemde, Fahri Trafik Müfettişi polis ya da jandarmanın bulunmadığı noktalarda trafik denetimi yapıyor. Trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için bu görevi üstleniyor. Günümüzde İstanbul'da 4 bin 500 civarında Fahri Trafik Müfettişi olduğu biliniyor.