Drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza!
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de drift atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konurken, 32 bin 233 TL de para cezası uygulandı.
Kazım Karabekir mahallesinde yol ortasında drift atan otomobili inceleyen ekipler; sürücü hakkında 32 bin 233 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konularak otomobil ile trafikten men edildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı