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Drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de drift atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konurken, 32 bin 233 TL de para cezası uygulandı. 

Kazım Karabekir mahallesinde yol ortasında drift atan otomobili inceleyen ekipler; sürücü hakkında 32 bin 233 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konularak otomobil ile trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza! - 1. Resim

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA 

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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