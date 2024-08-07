E-Devlet'te yeni hizmet! Kira kontratları yıl sonuna kadar yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2018 yılından itibaren düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar neticesinde e-Devlet Kapısında önemli ilerlemeler yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl kabul edilen 12’inci 5 Yıllık kalkınma Planımızın odağında ikiz dönüşüm olarak da isimlendirilen yeşil ve dijital dönüşüm vardır. Bu çerçevede dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmekte kararlıyız." diyen Yılmaz, "Bugünkü toplantımızın ana gündemini e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, uluslararası endekslerdeki durumumuz ve planlanan yeni çalışmalar oluşturmaktadır." diye konuştu.

66 MİLYON KULLANICI E-DEVLET'Tİ KULLANIYOR

1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyon kullanıcının e-Devlet'i kullandığını belirten Yılmaz, "Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96’sı bugün e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır. Artık çok ilerleme kaydedilmeyecek çünkü yetişkin nüfusun neredeyse tamamı kapsanmış durumda. Bu rakam, ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu göstermektedir." dedi.

Yılmaz, "Türkiye e-Devlet Kapısı 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporunda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde bir puan alarak 37 ülke arasında 10. sırada yer almıştır. (Fransa 19, Almanya 26, İtalya 28. Sırada)" diye de ekledi.

E-DEVLET'TE YENİ HİZMETLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

e-Devlet kapısında yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim.

*Son dönemde yaptıklarımız; müze kart entegrasyonu (390 bin mobil müze kart) Mobil kaza tutanağı 20 Mayısta açıldı, şimdiden 59 bin kişi kullandı.

*e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

‘*’Özel sigortalarım’’ bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

*Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir.

*Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır.