Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erzurum'da inanılmaz görüntüler! Çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Erzurum'da inanılmaz görüntüler! Çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da birkaç gündür etkili olan yağış, dün gece sağanak ve gök gürültülü olarak kendini gösterdi.

Gece saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü adeta aydınlattı. Bu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Meteoroloji Erzurum ve çevresinde iki gün boyunca gök gürültülü ve sağanak yağışın devam edeceğini açıkladı. Bu arada Erzurum’da yapılan son ölçümlerde sıcaklıklar yüksek kesimlerde 8,5 derece kadar düştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Necdet Kökeş'in son hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadıTürkiye’nin ilk yerli “elektrikli” kamyonu: e-Atlas! Çöp kamyonu olarak kullanılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da komşuların park kavgasında kan aktı - GündemKomşuların park tartışması savaşa döndüKaraman'da resmen yer yarıldı, vatandaşlar tedirgin: Artık sözün bittiği yerdeyiz - GündemResmen yer yarıldı, vatandaşlar tedirginBu kadarına da pes! Sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebeke çökertildi - GündemSahte pasaport ve vize hazırlayan çete çökertildiŞanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - GündemKöpek ölüme itti, şoför son anda fark ettiDöviz bürosundan çıkan adam hayatını şokunu yaşadı! Anbean kamerada - GündemDöviz bürosundan çıktığı an hayatını şokunu yaşadıNarin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu... Deliller kaybolur mu, ölüm sebebi nasıl belli olacak? - GündemDeliller kaybolur mu, ölüm sebebi nasıl belli olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...