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Esenyurt’ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı

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İstanbul Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşinin yanına çocuklarını götüren kadın, eşi tarafından hakaret ve saldırıya maruz kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay sonlanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 8 yıllık evliliğini bitirmek isteyen Serra Biber, eşi tarafından sürekli olarak psikolojik baskı gördü. Dün ise babalarını görmeleri için çocuklarını yanına götürdüğünde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SAVURDU

Öfkeli adam ilk olarak çocukları istemediğini, götürmesi gerektiğini söylerken, ardından eski eşine bağırmaya başladı. Ardından hakaret ve küfürler etmeye başlayan adam çocuklara anneleri hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulunarak kadına saldırmak istedi.

Esenyurt’ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı
Başlık ResmiEsenyurt’ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı
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ÇİFT BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalışırken, Serra Biber ise o anları kayda aldı. Olayın ardından iki tarafında karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan saldırı ve hakaretler anbean kameraya yansıdı.

“ÇOCUKLARI İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğrayan Serra Biber, "Boşanma aşamasındaki eşimle sorun yaşadım bugün. Çocuklarım babalarını görmek istedi ve hep takıldığı kafeye gittik. Zaten sabah saatlerinden itibaren devam eden davalarımızdan ötürü tehdit mesajları alıyordum. Ben ne olursa olsun çocuklarımı babalarından ayırmak istemedim ve gittiğimizde çocukları istemediğini söyledi. O sırada aramızda sözlü bir tartışma çıktı ve ardından boşanma aşamasındaki kocam bana saldırdı” dedi.

Esenyurt’ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı
Başlık ResmiEsenyurt’ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı

“GÖZLERİNDEKİ ÖFKEDEN SONRA NE YAPABİLİRİM BİLMİYORUM”

Olay anını anlatmaya devam eden Biber, “Çocuklarımın duymaması gereken hakaretlerde bulundu. 4-5 kişi onu uzaklaştırmaya çalıştığında bende aracımı çalıştırarak kaçmaya çalıştım. Bu sefer ise onu ezmeye çalışıyorum diye beni şikayet etti. Olayın ardından tabi ben de şikayetçi oldum. Normalde hiçbir zaman bu şekilde tepki göstermiyordu, çocukları ile arasında bir sorun yoktu. Biz 8 yıllık evliyiz ve son 1 yıldır da boşanma aşamasındayız. Boşanma davası dışında mal bölüşümü ile alakalı farklı davalarımız da var. Tabi ki bugün yaşananların ardından tedirginim. Bugün gördüğüm o gözlerindeki öfkeden sonra ne yapabilir bilmiyorum. Her şeyin dışında yaşanan olayda çocuklarım aşırı korktu. Benimle ifade vermek için karakola dahi gelemediler. Zaten ben de çok fazla bu duruma onları sokmak istemiyorum ama artık babalarından uzak tutmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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