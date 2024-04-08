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Haberler > Gündem > Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Önce kurşun yağdırdılar, sonra tehdit mesajı attılar

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Önce kurşun yağdırdılar, sonra tehdit mesajı attılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde dükkana kurşun yağdırdı. Ardından işletme sahibine yabancı bir numaradan "Bir dahakine mermiler dükkanına değil sana gelecek. Bizi ciddiye almadın" diye tehdit mesajı attı. İşletme sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda iddiaya göre, cadde üzerindeki işletme sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen bir grup, istediklerini alamayınca işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. Gece saatlerinde gelen saldırgan cadde üzerindeki işletmeye 9 el ateş etti.

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Önce kurşun yağdırdılar, sonra tehdit mesajı attılar - 1. Resim

Saldırganlar, işletmeyi kurşunladıktan sonra işyeri sahibine yabancı bir numaradan "Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın" şeklinde mesaj atarak tehdit etti.

Esenyurt'ta dehşet anları kamerada! Önce kurşun yağdırdılar, sonra tehdit mesajı attılar - 2. Resim

O ANLAR KAMERALARDA

İşletmenin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırganın işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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