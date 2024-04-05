Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında öldü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Aydın'da, bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin anne ve babasının hastaneye gittiği, işitme engelli babaannenin ise hayvanların yem almaya çıktığı için evde yalnız olduğu öğrenildi.