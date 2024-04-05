Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında öldü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'da, bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin anne ve babasının hastaneye gittiği, işitme engelli babaannenin ise hayvanların yem almaya çıktığı için evde yalnız olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un hayatını kaybett,iği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
EVDE TEK BAŞINA OLDUĞU SIRADA ÇIKMIŞ
Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.
Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı