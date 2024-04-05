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Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da, bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin anne ve babasının hastaneye gittiği, işitme engelli babaannenin ise hayvanların yem almaya çıktığı için evde yalnız olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un hayatını kaybett,iği belirlendi.

Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında öldü - 1. Resim

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında öldü - 2. Resim

EVDE TEK BAŞINA OLDUĞU SIRADA ÇIKMIŞ

Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.
Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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