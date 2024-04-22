Göz göre göre cinayet! 51 kişiye mezar olmuştu; ana taşıyıcı kolonu kesmişler

6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'te, yıkılarak 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'na ilişkin beklenen rapor çıktı. Bilirkişi raporunda ana taşıyıcı kolonun kesildiğinin tespit edildiğine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem Gaziantep'i de vurdu. Nizip ilçesinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne sebep olan Furkan Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.

Rapora göre apartmanın zemin ya da bodrum katında bulunan kolonların kesildiği tespit edildi.

ANA TAŞIYICI KOLON YOK

Furkan Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, “Binanın ana taşıyıcı kolonu olan S11 kolonunun kesildiğine, heyete gelen bütün raporlar ve kanıtları ortak bir şekilde değerlendirildiğinde, S11 kolonunun inşa edildiği ve inşa edildikten sonra kullanıcıları tarafından kesildiğine, yan kısımlarında bulunan S3A ve S4A kolonlarının ise kaydırılarak inşa edildiği değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KTÜ Bilirkişi raporunda, "Taşıyıcı sistem elemanlarının bazılarının inşasında statik projeye göre kesit ve yerleşim aksı farklılıklarının olduğundan bahsedilmiştir. Beton değerleri ve demir dayanımı standartlara uygun yapıldığı görülmüştür. S4A kolonu ve S3A kolonlarının bina statiğine ve taşıyıcılığına her hangi bir etkisi olmadığı sabit görülmüş binanın yıkımına sebebiyet veren şeyin kesilen kolonlar olduğu görülmüştür” ifadeleri ise dikkat çekti.