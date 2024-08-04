Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda metamfetamin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelenilen bir tırda yapılan incelemede pudraya emdirilmiş 2.2 ton metamfetamin yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüphelenilen tırda rekor miktarda metamfetamin yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan ülkemize giriş yapan tir aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

PUDRAYA EMDİRMİŞLER

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesiyle Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan ülkemize gelen tır cinsi araç mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araçta yapılan denetim ve kontroller sonucunda, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testleri sonucunda toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi. Yeni bir rekora imza atan ekiplerimiz, 2.2 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde davam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor. Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."