Hamas'tan Biden’a net mesaj: Ateşkes olmadan esir takası olmaz

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 6. ayında da aralıksız sürerken ABD Başkanı Joe Biden, ramazandan önce ateşkes ve esir takası çağrısında bulundu. Hamas ise ateşkes için istedikleri şartları bir kez daha yineleyerek erteleme politikası yürüten İsrail'in, savaş meydanında başaramadığını müzakere masasında da başaramayacağını söyledi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 6. ayına girerken Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Tüm bu süreçte İsrail'e sonsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden ise ramazandan önce taraflar arasında anlaşma olmazsa Kudüs'te durumun "çok, çok tehlikeli" olacağını söyledi.

"İSRAİL İŞBİRLİĞİNDEN YANA"

Biden, anlaşma konusunda İsrail’in işbirliği yaptığını, "rasyonel bir teklif" sunulduğunu belirtirek Hamas'ın cevabını beklediklerini söyledi

Öte yandan Gazze'ye yardımları ölümcül derecede azaltan İsrail'e de bunu yapmaları için "hiçbir mazeret" olmadığını söyledi.

HAMAS'TAN BİDEN'IN ÇAĞRISINA NET CEVAP

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan ise olası anlaşma teklifine yönelik şartlarını ortaya koyduklarını belirterek "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden olan sivillerin bölgelerine dönmesi, gerekli olan tüm yardımların Gazze'ye girmesi" gerektiğini söyledi.

İsrail'in daha önce olduğu gibi "erteleme politikası" yürüttüğünü dile getiren Hamdan, "Düşman savaş alanında başaramadığı şeyi müzakere masasında başaramayacak." dedi.

"YARDIMDAN ÖNCE SİLAH SATIŞINI DURDUR"

Washington yönetimine, "Gazze'ye yardım göndermekten daha acil olan şey, İsrail'e silah satışını durdurmak" mesajını gönderen Hamas, kalıcı ateşkes isteğini tekrarladı.

"ATEŞKES OLMADAN ESİR TAKASI OLMAZ"

Hamdan, İsrail'in itiraz ettiği ve anlaşmanın sağlanamadığı noktanın ateşkes olmadan esir takasının istenmesi oladuğuna vurgu yaparak şunları söyledi;

"Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin bırakılmasına engel olan İsrail'in kendisidir. İsrail, saldırılarını genişletmek için vakit kazanmaya çalışıyor. Arabulucu ülkeler de bu durumun artık farkında. İsrail'e baskı uygulayabilecek ülke ABD'dir. ABD yönetimi ise Gazze'de ateşkes için müzakere sürecinde işgalcilere herhangi bir ciddi baskı uygulamıyor."