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Henüz 25 yaşındaydı… Güreşçi Burak Bozkurt’un kahreden sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Henüz 25 yaşındaydı… Güreşçi Burak Bozkurt’un kahreden sonu
Güreş, Spor, Ölüm, Balıkesir, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Belediyespor güreşçisi Burak Bozkurt, hayatını kaybetti. 25 yaşındaki başarılı güreşçinin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Sındırgı Belediyespor güreş takımında yer alan ve daha önce Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkma başarısı gösteren Burak Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Bozkurt’un bu yıl da Edirne’de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması bekleniyordu. Genç pehlivanın ani ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Henüz 25 yaşındaydı… Güreşçi Burak Bozkurt’un kahreden sonu - 1. Resim

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazenin bugün cuma namazının sonrası Şerif Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Henüz 25 yaşındaydı… Güreşçi Burak Bozkurt’un kahreden sonu - 2. Resim

Başarılı sporcunun vefatı güreş camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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