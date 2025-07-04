Henüz 25 yaşındaydı… Güreşçi Burak Bozkurt’un kahreden sonu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Belediyespor güreşçisi Burak Bozkurt, hayatını kaybetti. 25 yaşındaki başarılı güreşçinin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Sındırgı Belediyespor güreş takımında yer alan ve daha önce Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkma başarısı gösteren Burak Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Bozkurt’un bu yıl da Edirne’de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılması bekleniyordu. Genç pehlivanın ani ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazenin bugün cuma namazının sonrası Şerif Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başarılı sporcunun vefatı güreş camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.