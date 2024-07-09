İnterpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Yozgat'ta yakalandı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İnterpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Türkiye'de yakalandı. Uyuşturucu ve suç örgütü kapsamında aranan şahıs, Yozgat'ta ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı