İnterpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Yozgat'ta yakalandı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme:

Interpol, Europol, Belçika, Haber

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İnterpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Türkiye'de yakalandı. Uyuşturucu ve suç örgütü kapsamında aranan şahıs, Yozgat'ta ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.