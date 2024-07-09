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İnterpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Yozgat'ta yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Interpol, Europol, Belçika, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnterpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Türkiye'de yakalandı. Uyuşturucu ve suç örgütü kapsamında aranan şahıs, Yozgat'ta ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İnterpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Yozgat'ta yakalandı - 1. Resim

SINIR DIŞI EDİLECEK

Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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