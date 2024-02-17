Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK'lı terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında peş peşe yapılan operasyonlarla teröristlerin sayısı azaltılırken, örgütten kaçan birçok terörist de güvenlik güçlerine sığınıyor.

PKK'daki çözülme sürerken, Milli Savunma Bakanlığı yapılan son operasyona dair bilgi verdi. Irak'ın kuzeyinde 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

"HİÇBİR YER ONLAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."