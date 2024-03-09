İşçi servisleri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bartın'da sabah saatlerinde iki işçi servisi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

Bartın'da sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresinde bulunan ve işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.

1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 27 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Necmi G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.