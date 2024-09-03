İşlem yapamayınca aracını bankanın önüne sürdü! Güvenlik görevlisi öfkeden deliye döndü, o anlar kamerada
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Yaşananların ardından öfkeden deliye dönen bankanın güvenlik görevlisi, sürücüye saldırmaya çalıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vakıfbank Yalova Şubesi'nde gurbetçi bir vatandaş bankacılık işlemi gerçekleştirmeye çalıştı. İşlemin yapılmaması üzerine duruma sinirlenen vatandaş, yabancı plakalı otomobilini bankaya doğru sürdü.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Kaldırıma çıkan otomobil sürücüsüne banka güvenlik görevlisi saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisini çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu.
Öte yandan polis, kaldırıma otomobille çıkan vatandaşa trafik yönünden işlem gerçekleştirdi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı