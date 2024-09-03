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İşlem yapamayınca aracını bankanın önüne sürdü! Güvenlik görevlisi öfkeden deliye döndü, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Yaşananların ardından öfkeden deliye dönen bankanın güvenlik görevlisi, sürücüye saldırmaya çalıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı. 

Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vakıfbank Yalova Şubesi'nde gurbetçi bir vatandaş bankacılık işlemi gerçekleştirmeye çalıştı. İşlemin yapılmaması üzerine duruma sinirlenen vatandaş, yabancı plakalı otomobilini bankaya doğru sürdü.

İşlem yapamayınca aracını bankanın önüne sürdü! Güvenlik görevlisi öfkeden deliye döndü, o anlar kamerada - 1. Resim

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SALDIRMAYA ÇALIŞTI 

Kaldırıma çıkan otomobil sürücüsüne banka güvenlik görevlisi saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisini çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu.

İşlem yapamayınca aracını bankanın önüne sürdü! Güvenlik görevlisi öfkeden deliye döndü, o anlar kamerada - 2. Resim

Öte yandan polis, kaldırıma otomobille çıkan vatandaşa trafik yönünden işlem gerçekleştirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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