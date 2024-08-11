İstanbul'daki ünlü giyim mağazasında skandal! Güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, kadın çalışanları gözetledi

İstanbul'da ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C.'nin kadın çalışanların üzerini değiştirdiği alanı izlemek için güvenlik kameralarının yönünü değiştirdiği ortaya çıktı. Dikizci müdür Bahadır C. hakkında 3 yıl hapis isteniyor.

Dehşete düşüren olay İstanbul'da yaşandı. Geçtiğimiz aralık ayında Beyoğlu ilçesindeki ünlü giyim mağazasında çalışan 23 yaşındaki Seda Y., iş yerindeki tadilat nedeniyle kendileri için ayrılan bölümde kıyafetini değiştiriyordu.

DİKİZCİ MÜDÜRÜ KADIN ÇALIŞAN FARKETTİ

İş elbisesini giyen Seda Y., güvenlik kamerasının açısının farklı olduğunu ve izlendiğini farketti. Durumu hemen çalışma arkadaşlarına anlatan Seda Y., yaptığı incelemede üzerini değiştirdiği sırada kameranın kendisini kayda aldığını anladı. Görüntüyü en başa aldığında ise kameranın açısını aynı işletmede güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C., isimli şahsın değiştirdiğini ve bu durumun kamera tarafından kayıt altına alındığını belirledi.

Genç kadın kendisini dikizleyen müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Güvenlik müdürü Bahadır C., suçlamaları kabul etmezken, soruşturma kapsamında söz konusu görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bilirkişi, incelemesi sonrasında Seda Y.'nin üzerini değiştirdiği sırada kayıt altına alındığını raporladı.

Savcılık rapor sonrası Bahadır C., hakkında, 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.