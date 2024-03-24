Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İstanbullular yarına dikkat! Fırtına geliyor

İstanbullular yarına dikkat! Fırtına geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular yarına dikkat! Fırtına geliyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Algı ve yalan makineleri duysun! - Gündem"Algı ve yalan makineleri duysun!"Bir zamanlar İstanbul... Erdoğan mitingde izletti - GündemBir zamanlar İstanbul... Erdoğan mitingde izlettiBilecik'te otobüs kontrolden çıktı: 14 yolcu yaralandı - GündemBilecik'te otobüs kontrolden çıktı: 14 yolcu yaralandıMeta'da seçim mesaisi: Özel ekip oluşturuldu - GündemMeta'da seçim mesaisi8 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı - Gündem8 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 41 şüpheli yakalandıCHP'li Gürsel Erol'dan sürpriz çıkış! DEM Partili adaya tepki gösterdi - GündemCHP'li Gürsel Erol'dan sürpriz çıkış!Kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek - GündemSürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona erecek63 ilde kaçak silah operasyonu: 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli işlem yapıldı - Gündem63 ilde kaçak silah operasyonu: 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli işlem yapıldıErdoğan bugün bir müjde açıklayacak mı? Osman Nuri Kabaktepe canlı yayında paylaştı - GündemErdoğan bugün bir müjde açıklayacak mı?MSB duyurdu: İki terörist öldürüldü - GündemMSB duyurdu: İki terörist öldürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...