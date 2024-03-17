İşte Bahçeli'nin 'A takımı! MYK'ya 43 yeni isim girdi

MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayında, genel başkanlık seçiminin ardından MYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin oylamasına geçildi. Kurultayın Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, kullanılan 1258 oyun 1244'ünün geçerli olduğunu bildirdi. Oylama sonucu MYK'de 43 yeni isim yer alırken, 32 isim yerini korudu. Yeni MYK'de 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yer aldı.

MYK'de Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu yerini koruyan isimler oldu.

Eski MYK'de bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut yeni MYK'de yer almadı.

MYK'deki 43 yeni üye, şu isimlerden oluştu:

"Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı ve Ali Yıldız."

Yeni MDK üyeleri ise Abdullah Bahadır Alperen, Kürşat Türker Ercan, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Fikret Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya ve İlker İpek'ten oluşuyor.

Ayrıca kurultayda 25 yedek MYK üyesi ile 5 yedek MDK üyesi de seçildi.

Çalışmalarını tamamlayan kurultayın ardından, yeni MYK üyeleri arasından başkanlık divanı oluşturulacak.