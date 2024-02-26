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    • Haberler > Gündem > İzmir'de feci kaza kamerada! Kaldırıma çıkan motosiklet 3 kişiyi yaraladı

    İzmir'de feci kaza kamerada! Kaldırıma çıkan motosiklet 3 kişiyi yaraladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Motosiklet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir’in Bornova ilçesinde, motosikletin kaldırımda yürüyen 5 yayanın arasına daldığı anlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak Küçükpark mevkiinde meydana geldi.

    İddiaya göre, S.Ç., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak kaldırımda bulunan dubaya çarptı ve ardından kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarpmasıyla yayalar ve motosiklet sürücüsü etrafa savrulurken, feci kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı yayalardan Ş.A., ve E.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, yaralı motosiklet sürücüsü de Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan, yaşanan feci kaza çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin kaldırımda yürüyen 5 kişiye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yayalar ile motosiklet sürücüsünün etrafa savrulduğu görülüyor.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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