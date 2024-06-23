İzmir'de korkunç olay! 12 ve 14 yaşındaki kardeşler otel odasında ölü bulundu

İzmir'de bir anne, dört çocuğu ile birlikte otele konaklamaya gitti. Çocuklardan ikisiyle dışarı çıkan anne bir daha geri dönmedi. 12 ve 14 yaşındaki iki kardeş ise otel odasında ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele giriş yaptı.

Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi. Diğer iki çocuğu Ege (14) ve Handan Uğraş (12) ise otelde kaldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ CANSIZ HALDE BULDU

Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı.

Otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö., gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu.

Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrendikten sonra otele gelen genç kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri görevli Z.Ö.'yü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili ise incelemenin başlatıldığı öğrenildi.