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Osmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında cesedi bulundu. Uludağ'ın kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Uludağ'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ'ın sabah evden tarladaki mısırları sulamak için çıktığı öğrenildi.

Murat Uludağ'ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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