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Kaldırımda oturan çocukları ezdi! 1'i ağır 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Kadın sürücü, kaldırımda oturan çocukları ezdi. 1'i ağır olmak üzere 3 çocuk yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı. 

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde caddeden sokağa dönen araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek çarptı. Olayda aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluşurken, biri ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA 

Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜCÜ KENDİNDE DEĞİLDİ" 

Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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