Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler)

Kars'ın Digor ilçesinde saat 16.52'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin birçok noktası sallanmaya devam ediyor. Son dönemde doğuda ve batıda peş peşe meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi, detayları AFAD paylaştı.

AFAD'ın verilerine göre; Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 16.51'de meydana gelirken, yerin 13.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama geldi. Depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklayan Kandilli, derinliği ise 5 kilometre olarak duyurdu.