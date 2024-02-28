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    • Haberler > Gündem > Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler)

    Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler)

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kars&#039;ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler)
    Kars, Deprem, AFAD, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kars'ın Digor ilçesinde saat 16.52'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin birçok noktası sallanmaya devam ediyor. Son dönemde doğuda ve batıda peş peşe meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi, detayları AFAD paylaştı.

    AFAD'ın verilerine göre; Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 16.51'de meydana gelirken, yerin 13.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

    KANDİLLİ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

    Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama geldi. Depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklayan Kandilli, derinliği ise 5 kilometre olarak duyurdu.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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