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Kendini 'ihbar' etti! PolitikaTicaret Bakanının yanında 'kaçak çay'dan bahsedince...

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Gündem Haberleri

Güngören'de seçim çalışmalarına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir esnafın diyaloğu dikkat çekti. Esnaftan gelen çay davetini kabul eden Bakan Bolat, 'çayım kaçaktır' ifadelerini duyunca tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul'daki seçim çalışmalarına katıldı. Güngören'de bir esnaf ile sohbet eden Bakan Bolat'ın bir esnaf ile diyaloğu dikkat çekti.

'ÇAYIM KAÇAKTIR' DEYİNCE...

Bakan Bolat, Güngören'de yeniden aday gösterilen belediye başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için esnafları ziyaret etti. Bir esnaf, Bakan Bolat'a çay içme teklifinde bulundu. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bakan Bolat, "Sıcak" cevabını alınca içeri girdi.

Esnaf, bakanın içeri girmesiyle birlikte "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

O sırada Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir devreye girdi ve "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi? diye tepki gösterdi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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