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Kilis'te sahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / AA

Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde arazide deve kuşunu gören vatandaşlar, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Kilis'te terleten kovalamaca! Sahipsiz deve kuşu zor yakalandı - 2. Resim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden de gelen ekiplerin desteğiyle deve kuşu, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Kilis'te terleten kovalamaca! Sahipsiz deve kuşu zor yakalandı - 1. Resim

Bitkin olduğu görülen deve kuşu, hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Ekiplerin deve kuşunu yakalamak için uğraştığı zor anlar kameralara yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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