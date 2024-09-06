Kilis'te sahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattı
Gündem Haberleri / AA
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA- Güncelleme:
Kilis'te sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde arazide deve kuşunu gören vatandaşlar, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden de gelen ekiplerin desteğiyle deve kuşu, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Bitkin olduğu görülen deve kuşu, hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.
Ekiplerin deve kuşunu yakalamak için uğraştığı zor anlar kameralara yansıdı.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Gündem
Kaynak: AA
Kaynak: AA