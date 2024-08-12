Banksy ne yapmaya çalışıyor? Londra'yı hayvanat bahçesine çevirdi

Esrarengiz sokak sanatçısı Banksy, Londra sokaklarını âdeta “hayvanat bahçesine” çevirdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Esrarengiz sokak sanatçısı Banksy, son günlerde art arda yaptığı eserlerle yine gündemde… Londra sokaklarını âdeta “hayvanat bahçesine” çeviren sanatçı, önce kamera önünde duran bir dağ keçisi, sonra filler, üç maymun, pelikanlar ile kedi resmi çizdi. En son olarak da bir polis kabinine yırtıcı pirana balıklarını tasvir etti. Uzun zamandır hiç bu kadar aktif olmayan Banksy’nin bir hafta içinde yedi eser meydana getirmesi, İngiltere’de ırkçıların şiddet faaliyetlerine girişmesinden sonra oldu. Sanatçının eserlerinin taşıdığı mana ise bu defa çok tartışılıyor.

EN BÜYÜK AVANTAJI, GÜCÜ

1990’larda ortaya çıkan ve 2000’lere geldiğinde meşhur olan Banksy, hep politik eserler meydana getirdi.

Konuyu konuştuğumuz küratör İsmail Erdoğan “Çağdaş sanatın geldiği yerde, sanat hiç olmadığı kadar toplumsallaştı. Ancak bu, işlerin her zaman toplumun dertleri üzerinden geliştiği manasına gelmiyor.

Sanat topluma dikte edilen meselelerin çığırtkanlığına da dönüşebiliyor” yorumunda bulunuyor. Toplumsal resimlere imza atan Bansky’nin ise giderek daha güçlendiğini kaydeden Erdoğan “Banksy’nin en büyük avantajı yaptığı en küçük işi bile dünyanın gündemine taşıyacak güce sahip olması. Kendisi kimsenin tanımadığı, yüzü olmayan bir adam. Bu ona büyük imkânlar veriyor. Ancak artık daha önce yaptıklarının aksine Gazze gibi bazı meselelere dair net bir şekilde eser üretmiyor. Çünkü neticede ne ile karşılaşacağını iyi biliyor. Evet, yaptığı eserler abartılıyor ama zaten çağdaş sanat bir abartmadan ve kabartmadan ibaret” diye konuşuyor.

SOKAĞA ÇIKMADAN ÖNCE HAFTALARCA DÜŞÜNÜYOR

Küratör Marcus Graf ise Banksy’nin kariyerinin başından beri her zaman pop, punk ve politik işlere imza attığını kaydederek “Belki de bu yüzden işleri ses getiriyor. Banksy, sokağa çıkıp bir eser yapmadan önce haftalarca düşünüyor. Bence bir şey demekten de korkmuyor. Ancak kariyerinin başında daha net ve tek boyutlu bir söyleme sahip olan eserleri, şimdi daha katmanlı ve ‘açık yapıtlara’ dönüştü” diyor.

“Bansky’nin son eserlerinin de bir amaçla yapıldığı görülüyor” diyen Graf sözlerine şöyle devam ediyor: “Bence ekolojik bir eleştiri yapmıyor. Son duvar resimlerinin ortak noktası hayvanlar. Yani insanlar olarak kendimizi çok önemsiyoruz ama hayat bizsiz de devam edebiliyor, demek istiyor olabilir.”