Üç günde üç eser! Banksy köprüde maymun oynatıyor

Esrarengiz sokak sanatçısı Banksy, son günlerde çok üretken...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanatçının İngiltere’de yeni resmettiği fil ve dağ keçisi tasvirlerinin ne manaya geldiği tartışılmaya devam ederken, Brick Lane üzerindeki köprüde bir başka eseri ortaya çıktı.

Sallanan üç maymunun yer aldığı duvar resmi, sosyal medyada yine alaka gördü. Londra’da üç günde üç eser meydana getiren ve hayvanlara odaklanan sanatçının bir sonraki figürünün ne olacağı merak konusu!