Koca balığı yakaladı, sevinci izleyenleri gülümsetti!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 18 kilo ağırlığındaki balığı oltayla tutmayı başaran amatör balıkçının cep telefonuyla görüntülenen sevinci, izleyenleri gülümsetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Barış Kurt, geçtiğimiz günlerde balık tutmak için Hatay’ın Arsuz ilçesine geldi. Arkadaşı ile sabahın erken saatlerinde Arsuz sahiline gelen amatör balıkçı Kurt, oltasını denize atarak çıkacak balığı beklemeye başladı.

Amatör balıkçının oltasına bir süre sonra 18 kilogram ağırlığındaki halk arasında 'kuzu balığı' olarak bilinen sarı kuyruk cinsi balık takıldı.

Oltasıyla balığı çekmeyi başaran Kurt’un sevinci arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Barış Kurt’un balığı tuttuktan sonra yaşadığı sevinç ise sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

"ANLATILMAZ YAŞANIR"

Hafta sonunda arkadaşlarıyla balık tutmak için sıklıkla Arsuz sahiline geldiğini ifade eden Kurt, “Yıllardır avlanıyoruz ama geçen haftaya kadar bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık. Bizim için de bir sürpriz oldu. Normalde açıkta tekneyle derinlerde avlanabilen bir balık, kıyıda çok nadir görülür. Geçen haftanın hevesiyle bu hafta yine geldik. Dün yine onun kadar büyük bir balık yakaladık. Tutmak nasip oldu. O yakaladığımız an çok heyecan vericiydi. Hatta o çektiğimiz videoyu arada açıp izleriz. O an anlatılmaz yaşanır” dedi.