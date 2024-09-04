Kuşadası’nda park halindeki cip alev aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken motor kısmından alev alan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde olan B.G’ye ait 34 GN 230 plakalı cipin motor kısmından önce dumanlar bir süre sonra da alevler yükselmeye başladı.

Yangını görenler durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu lüks cip, yangında kullanılamaz hale geldi.