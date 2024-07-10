Malatya depremine canlı yayında yakalandı: Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi

Düzenleyen: Mesut Şahin 10 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme:

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Malatya'da meydana gelen 4.3'lük deprem büyük paniğe neden oldu. Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.