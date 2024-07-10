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Malatya depremine canlı yayında yakalandı: Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi

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Gündem Haberleri

Malatya'da meydana gelen 4.3'lük deprem büyük paniğe neden oldu. Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte son 12 saatte 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelirken son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.

"AMAN YARABBİ, ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Deprem sırasında ER TV ekranlarında canlı yayında olan kadın sunucunun korkusu ekrana yansıdı. Sunucu "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleriyle o anları anlattı. 

SON 12 SAATTE 4'ÜN ÜZERİNDE 2 DEPREM 

Öte yandan kentte son 12 saatte 4'ün üzerinde 2 deprem meydana gelmesi ise dikkat çekti. Gece saat 00.41'de Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.54'te yine Yeşilyurt merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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