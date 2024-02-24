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    • Haberler > Gündem > Marmara'da arama çalışmalarında 10'uncu gün! Dört mürettebat hala kayıp

    Marmara'da arama çalışmalarında 10'uncu gün! Dört mürettebat hala kayıp

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara, Mürettebat, Kayıp, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Denizi açıklarında içerisindeki 6 kişi ile batan 'Batuhan A' gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor.

    Balıkesir Marmara Adası'ndan yola çıkan ve sonrasında fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

    HER METREKARE DİDİK DİDİK ARANIYOR

    Gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansın bedenine ulaşılırken, 4 kişiden hala haber alınamıyor. Her gün yaklaşık 500 personelin havadan, karadan ve denizden aradığı 4 kişi için çalışmalar 10'uncu gününde de hız kesmeden sürüyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik didik arıyor.

    Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

    Marmara'da arama çalışmalarında 10'uncu gün! Dört mürettebat hala kayıp - 1. Resim

    NE OLMUŞTU?

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1.250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluğundaki 'Batuhan A' isimli kargo gemisi, kötü hava ve olumsuz deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar, 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı. SAS komandosu dalgıçları da 20 Şubat'ta yaptıkları dalışta gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi buldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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