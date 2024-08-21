Mehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 21 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme:

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.