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Mehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama

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Mehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı&#039;ndan net açıklama

Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazar Erol Mütercimler'in Youtube kanalında yaptığı açıklama sosyal medyada tartışıldı.

"Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz araya girmiş. Zor bela razı ediyorlar." ifadelerini kullanan Mütercimler'in bu iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama - 1. ResimErol Mütercimler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. 

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem

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