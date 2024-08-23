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Mersin'deki orman yangının nedeni pes dedirtti! Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;deki orman yangının nedeni pes dedirtti! Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde 1 hafta önce meydana gelen orman yangınının nedeni pes dedirtti. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda motosikletle ormana gelen 2 kişinin alkol aldıktan sonra, kasten ormanı yaktığı ortaya çıktı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılar, tutuklandı. 

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos tarihinde Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, saatler süren çalışmalar sonucu söndürülürken, yangın güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosikletli 2 kişi tespit edildi. Kamera kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gizlendikleri adreste yakalandı.

ALKOL ALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ederken, alkollü olduklarını, o sırada yaptıkları olayın ciddiyetinin farkında olmadıklarını söyledikleri öğrenildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

3 DÖNÜM ORMAN YANDI

Öte yandan 2 şüphelinin alkol alıp ormanı yakmalarının maliyeti de oldukça yüksek oldu. Zamanında müdahale edilerek kısa sürede söndürülmesine rağmen 3 dönüm ormanlık alan yandı. Saatler süren çalışmalarda 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 4 arazöz, 1 su tankı ve onlarca orman işçisi görev aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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