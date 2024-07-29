MİT, saldırı hazırlığındaki Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi

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Terörle mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı 'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile Duran ile 'Arin Tolhildan' kod isimli Dilan Öklü'yü Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EYLEM TALİMATLARINI AKTARIYORLARDI

MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

VESİLE DURAN VE DİLAN ÖKLÜ KİMDİR?

'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile DURAN, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi.

'Arin Tolhildan' kod adlı Dilan Öklü ise terör örgütü tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu 'Tolhildan Zevki' kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olan Dilan Öklü, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.