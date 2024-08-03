Naci Görür'den Bursa depremi sonrası korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme:

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir uyarıda bulundu. Depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirten Görür, "Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var." dedi.