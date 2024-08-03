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Naci Görür'den Bursa depremi sonrası korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Naci Görür&#039;den Bursa depremi sonrası korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir uyarıda bulundu. Depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirten Görür, "Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var." dedi. 

Uzmanların sık sık deprem uyarısında bulunduğu Bursa, sabah saatlerinde sallandı. Saat 05.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

ESKİ DEPREMLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ 

Bursa'da daha büyük bir deprem olabileceğini söyleyen Görür, şunları söyledi: 

"Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.

Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü.

Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var.

Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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