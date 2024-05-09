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Biden'ın sözlerinden sonra ilk mesaj: Yalnız kalmamız gerekirse...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e silah göndermeyi durduracaklarına ilişkin açıklamanın ardından Netanyahu'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Netanyahu, 5 Mayıs'ta verdiği "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" sözlerinin yer aldığı videoyu X hesabından paylaştı.

 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 215 gündür aralıksız sürerken Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenen kara saldırısının yankıları sürüyor.

ABD'NIN KARARINDAN SONRA NETANYAHU'DAN İLK 'MESAJ'

ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması tartışılırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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