Niğde'de 41 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Niğde'de 2 ayrı şirkette çalışan toplam 41 işçi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede rahatsızlanan işçilerin hepsinin aynı yemek şirketinden alınan yemeği yediği belirlendi.

Niğde'de iki ayrı işletmede görev yapan toplam 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri sonrasında hastaneye gitti. Yapılan ilk incelemede rahatsızlanan işçilerin bir gün önce aynı yemek şirketinden alınan öğle yemeğini yedikleri tespit edildi.

Alınan bilgilere göre olay, Niğde merkezde faaliyet yapan iki ayrı işletmede yaşandı. İşletmelerde görev yapan bazı kişiler bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına gitti.

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HEPSİ AYNI YEMEKTEN YEMİŞ

Rahatsızlanan kişilerin sayısının artması sonrasında ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk belirlemelerde, sağlık şikayeti yaşayan işçilerin hepsinin dün aynı yemek şirketinden alınan öğle yemeğini yediği belirlendi.

Valilikten paylaşılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedbir için gözlem altında tutuldukları bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerekli inceleme ve kontrolleri yaptığı kaydedilen açıklamada, yapılan tespitler çerçevesinde ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun ilgili kurumlar tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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