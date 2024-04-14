Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Otobüsün su borusu bomba gibi patladı!

Otobüsün su borusu bomba gibi patladı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bomba gibi patladı. Patlama anı saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hat üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bir anda bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Otobüs şoförü, otobüsü tamir ettikten sonra yoluna devam etti.

Öte yandan, patlama meydana geldiğinde iş yerinde olduğunu söyleyen Sabahattin Yatçı, "Ben dükkanımda otururken bir patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım. Otobüsün su borusu patlamış. Otobüs içerisindeki vatandaşlar panik yaptı. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Şoför arabayı kenara çekti ve tamirini yaptı. Tamir yapıldıktan sonra otobüs yoluna devam etti" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 32.hafta maçı! Hatayspor - İstanbulspor canlı blog
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - GündemMalatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varBir 'bakacağız' vakası daha! "Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır" - GündemBir 'bakacağız' vakası daha!Köpeklerin kovaladığı kıza araba çarptı! - GündemKöpeklerin kovaladığı kıza araba çarptı!Sanal biletlerdeki yüksek komisyon, otogar esnafını çileden çıkardı - GündemSanal bilet, otogar esnafını çileden çıkardıTatil bitti, İstanbul'a dönüşler başladı: Araç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştı - GündemAraç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştıTeleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi - GündemTeleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...