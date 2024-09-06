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Otomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Otomobilde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilin nasıl yuvarlandığı ise araştırılıyor.

Olay Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Sağtur mevkiindeki makilik alanda vatandaşlar bir otomobilin uçurumdan aşağıya yuvarlandığını fark etti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA KİMSEYİ BULAMADILAR

Polis ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri uçuruma yuvarlanan araçta yaptıkları incelemede araç içerisinde kimse bulunamadı.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı - 1. Resim

OTOMOBİL NASIL DÜŞTÜ?

Otomobilin nasıl düştüğü ise polis ekiplerince araştırılıyor. Öte yandan ise aracın 35 HHV 57 plakalı hususi otomobil olduğu ve Ö.D adlı kişiye ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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