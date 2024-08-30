Otomobilden 42 cins hayvan çıktı! Pazarkule Sınır Kapısı'nda ele geçirildiler

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ağustos 2024 18:04 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 18:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

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