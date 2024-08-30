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Otomobilden 42 cins hayvan çıktı! Pazarkule Sınır Kapısı'nda ele geçirildiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için sınır kapısında gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekiplerince arandı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 42 cins hayvan ele geçirildi

Otomobilin bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 42 cins hayvan ele geçirildi

Sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 42 cins hayvan ele geçirildi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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